Lanús Gobierno desarrollará nuevas jornadas de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” durante este sábado 13 y domingo 14 de junio, de 15 a 19, en las plazas Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, en Lanús Este) y San Martín (Santiago Plaul N° 1900, en Lanús Oeste).

En ambas actividades, las vecinas y los vecinos podrán recorrer variados stands con artesanías, propuestas gastronómicas y productos de elaboración propia a precios populares. A su vez, habrá puestos de indumentaria, bijouterie y otros artículos elaborados por las emprendedoras y los emprendedores del distrito.

Esta propuesta es impulsada por el Municipio para promover la labor productiva de las ciudadanas y los ciudadanos que integran el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Esta medida se efectuó con el propósito de nuclear a personas, unidades productivas individuales y colectivas, emprendimientos, cooperativas, mutuales y diversos proyectos asociativos. Quienes deseen integrarse a este sistema tendrán que completar sus datos personales en: www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.