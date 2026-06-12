Este viernes 12 de junio, a partir de las 20.30, la Orquesta Escuela de Berazategui brindará un nuevo concierto de "Música para cine", organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. En esta ocasión, el evento se desarrollará en el Complejo Cultural Municipal La Humanitaria y ofrecerá un variado repertorio de grandes clásicos a nivel internacional, como James Bond, El Padrino, Amélie, Barry Lyndon y La lección de tango, entre muchas otras interpretaciones.

El director de la Orquesta Escuela, Edgardo Palotta, destacó: “Será la tercera vez que realicemos un concierto de esta temática, siempre renovando el repertorio y sumando nuevas obras. Además, contaremos con la participación especial del actor Mario Marín, quien es especialista en música de cine y hará comentarios entre cada interpretación para contextualizar las obras”.

Las entradas ya se encuentran disponibles en el Complejo Cultural Municipal La Humanitaria (Lisandro de la Torre y calle 52, Hudson) y en el Complejo Cultural Municipal El Patio (calle 149 e/ 15 y 15 A), de 9.00 a 19.00 -hasta el viernes 12/06, inclusive-.

En este sentido, Palotta señaló: "Esperamos que los vecinos y vecinas se acerquen a disfrutar de esta propuesta tan atractiva para el público, que seguimos realizando en Berazategui gracias al apoyo del intendente Carlos Balor y del secretario de Cultura y Educación, Federico López”.