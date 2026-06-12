Con respecto a los residuos domiciliarios, se informa a los vecinos y vecinas que podrán sacarlos el domingo 14/06 en el horario habitual, ya que la recolección se realizará el lunes 15 con normalidad.

Para urgencias médicas, estos Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) permanecerán de guardia las 24 horas:

- CAPS N° 2: Calle 159 e/ 54 y 55, Hudson.

- CAPS N° 3: Calle 457 A y 415, Gutiérrez.

- CAPS N° 5: Calle 159 B e/ 23 y 24, Berazategui.

- CAPS N° 11: Calle 517 y 611, Ruta 36 (ex Ruta 2) km 38,5, El Pato.

- CAPS N° 14: Calle 151 A y 35, Plátanos.

También funcionarán los siguientes puntos de vacunación:

De 8.00 a 16.00:

-Vacunatorio Mujeres de Malvinas (calle 52 B e/ 134 y 135 A, Hudson).

De 10.00 a 14.00:

-Posta Fija de Av. 14 y 147 (Se suspende por lluvia).

Además, en los CAPS con guardia N° 2, 3, 5, 11 y 14 también podrán vacunarse las 24 horas.

Asimismo, estará disponible el servicio de ambulancias y atención de emergencias (CEM), comunicándose al 107 o al 4356-9215.

Por su parte, el área de Alumbrado Público permanecerá de guardia para atender emergencias; al igual que Servicios Sanitarios, que garantizará las de agua y desobstrucción de cloacas.

Se podrán llevar residuos voluminosos, como ramas, escombros, tierra, muebles, aparatos electrónicos y chatarra, al Centro Municipal de Gestión Sustentable (Av. Padre Mugica -33- y 162), de 6.00 a 13.00.

A su vez, los tres Centros de Operaciones Municipales (COM) -Berazategui, Ranelagh y Gutiérrez- responderán los llamados de emergencia las 24 horas y en forma rotativa, al 0800-999-2525/0247.

En tanto, el Cementerio Parque Municipal (Av. Milazzo y 368 B) atenderá consultas administrativas, de 8.00 a 12.30; y permanecerá abierto hasta las 17.00 para visitas.

Además, la Dirección de Asistencia a la Comunidad -de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes- brindará atención, de 8.00 a 14.00, en el 1er Piso del Edificio Municipal (Av. 14 e/ 131 y 131 A). Quienes lo requieran, pueden comunicarse al 4356-9200 (Int. 1319/1322/1122/1123).

Finalmente, el área de Licencias de Conducir permanecerá cerrada.

