El senador Bonaerense y dirigente de La Cámpora, Emmanuel González Santalla, reclamó que Jorge Ferraresi reasuma la intendencia de Avellaneda.

“En términos de gestión municipal Avellaneda está muy bien. Jorge es un gran intendente que ha transformado a Avellaneda”, señaló González Santalla en declaraciones periodísticas. Y agregó: “A el le toco asumir en el 2009 con Cristina Presidenta. Con Cristina Presidenta Avellaneda tuvo un nivel de obras que no tuvo nunca, por lo menos de lo que vió mi generación”.

Al finalizar, Santalla explicó que Ferraresi está de licencia hasta agosto “esperemos que vuelva, que esté al frente de la municipalidad que es para lo que lo hemos votado los vecinos”.