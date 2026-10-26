El titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, recibió al campeón del mundo de box, el quilmeño Sergio ‘Maravilla’ Martínez, en su despacho. Así lo dejó trascender el riojano en un posteo en Instagram que sigue generando interrogantes sobre el futuro del deportista y la política.

Recordar que el posteo de Martín Ménem se produce a días que el concejal quilmeño Leandro Goria cenara en la Farola de Bernal con ‘Maravilla’ Martínez, lo que generó gran repercusión ante la posibilidad de una eventual candidatura de Intendente de Martínez.

El tiempo será el gran acomodador.