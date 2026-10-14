En la emblemática La Farola de Bernal, el referente y concejal de La Libertad Avanza, Leo Goria, y el boxeador y referente del mileismo, Maravilla Martínez, mantuvieron este martes un encuentro reservado para analizar el escenario político y el armado de La Libertad Avanza en Quilmes.

Una charla mano a mano, de estrategia pura, con la mirada puesta en el 2027.

Sobre la mesa, los rumores de futuras candidaturas en el distrito, la construcción territorial y el monitoreo fino de la situación de Sebastián Pareja a nivel provincial, figura clave en el esquema libertario bonaerense.

Sin militancia, sin parafernalia: dos referentes del espacio definiendo pasos, alineando ideas y ordenando el mapa que viene.