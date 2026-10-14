La Sociedad de Fomento Barrio Argentina, ubicada en calle 115 y 12, festejó su 60° aniversario con un encuentro que reunió a integrantes de la institución, vecinos y vecinas, representantes del Gabinete Municipal y participantes de distintos talleres y propuestas que se desarrollan en el espacio.

En la celebración estuvo Marcelo Benedetti, secretario de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de la Municipalidad de Berazategui, en representación del intendente Carlos Balor. “Les deseo un feliz cumpleaños. Acá estamos parte del equipo de Juan José Mussi; hoy Carlos Balor continúa su gestión. Esta institución está muy linda y es nuestra intermediaria con los vecinos. Cuenten con nosotros, los vamos a seguir acompañando”, expresó Benedetti.

Por su parte, el presidente de la Sociedad de Fomento, Oscar Giménez, destacó: “Agradezco a todos los vecinos y vecinas presentes, quienes hacen que este lugar crezca y siga siendo parte de nuestra identidad. Hoy nos acompañó el Gabinete municipal, que siempre nos fortalece. También agradecemos al intendente municipal, Carlos Balor, a quien le debemos este gran cumpleaños”.

Como parte de los festejos, se realizó una muestra estática y dinámica junto al Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) N° 454, que permitió compartir con la comunidad las distintas actividades que se llevan adelante en la institución. Asimismo, se presentaron los Talleres de Muñequería, Memoria, Artesanías, Animé, Circo, Kung Fu y Canto, además de la Capacitación en RCP, que forman parte de la propuesta comunitaria de la Sociedad de Fomento.