“Vamos a dar comienzo a la renovación integral de la plaza Papa Francisco para el disfrute y el encuentro de las familias de Villa Itatí. Es una obra que sabemos que es muy esperada y ansiada hace mucho tiempo por toda la comunidad. Y hoy lo vamos a poder materializar con fondos 100 por ciento municipales”, señaló Eva, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler.

En esa línea, afirmó: “En Quilmes seguimos apostando a la obra pública, a los espacios comunes, a que nuestros pibes y pibas puedan salir de esas pantallas de los celulares y vuelvan a habitar espacios donde jugar a la pelota, hacer nuevos amigos, reconocer a las familias del barrio, y que puedan llevar adelante una infancia y una adolescencia con las mismas posibilidades que tienen en otros barrios. Por eso esta obra es tan importante. La plaza se llama Papa Francisco y él nos recordaba permanentemente que nadie se salva solo”.

“Poder llevar adelante esta obra, hacerlo junto a ustedes, a la querida comunidad de Villa Itatí, para nosotras es una enorme alegría pero no queríamos dejar de hacerlo así, mirándonos a los ojos y tendiendo las verdaderas redes sociales, que son las del encuentro, del abrazo y las de seguir fortaleciendo una gestión municipal que vino para transformar definitivamente los destinos de nuestra patria chica. Sabemos que ese esfuerzo grande que hacen los vecinos pagando la tasa municipal, vuelve en obras y en ese camino queremos seguir”.

Durante la jornada se presentaron las intervenciones previstas y los planos del proyecto, cuyo inicio de ejecución está programado para los próximos días. La intervención permitirá mejorar las condiciones del espacio público e incorporar sectores destinados al juego, la actividad física, el descanso y la recreación, fortaleciendo los lugares de encuentro y la vida comunitaria del barrio.

La obra contempla la reparación de las veredas existentes y la ejecución de otras nuevas de hormigón peinado en todo el perímetro y en los recorridos interiores, conectando los distintos sectores proyectados. Además, se incorporará un área de juegos infantiles sobre solado antigolpe, un área saludable con equipamiento para la actividad física y playones deportivos.

También se acondicionarán espacios de descanso y recreación, con mobiliario urbano como bancos, mesas y cestos. Los trabajos incluirán el acondicionamiento y la parquización de las áreas verdes, mediante el sembrado de césped y la plantación de árboles y arbustos.

En este aspecto, la vecina Claudia Espinosa contó: “En el barrio hubo un montón de cambios. Ahora tenemos acceso al agua potable y a las cloacas que eran muy necesarias. También los asfaltos y ahora vamos a tener la plaza que nuestros chicos de Itatí lo necesitan. Gracias infinitas a Mayra Mendoza y Eva”. A su vez, Lourdes Maidana dijo: “Desde que llegue al barrio me encontré con gente muy solidaria. Calles, cloacas, agua y viviendas son los cambios que pude ver acá”. Y Mónica Gutiérrez: “Itatí se está transformando. Se nota el cambio en los últimos años. Nosotros como vecinos siempre acompañamos”.

Estuvieron también presentes la secretaria de Mujeres, Diversidades y DDHH, Bárbara Cocimano; el subsecretario de Hábitat, Esteban Salaberry, y su par de Participación Ciudadana, Facundo Rivero, y la directora de Obras e Inspección, Carla Ruffo, entre otros funcionarios y vecinos del barrio.