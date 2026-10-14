El intendente municipal, Carlos Balor; junto al ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, entregaron más de 540 trámites de propiedad a vecinos y vecinas de 31 barrios de Berazategui, en el marco del Programa provincial “Mi Escritura, Mi Casa”, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. Este Plan garantiza la regularización dominial gratuita y brinda seguridad jurídica a las familias sobre sus hogares.

Durante el evento, el Intendente afirmó: “Estoy muy contento de que tantos vecinos y vecinas hoy puedan llevarse sus escrituras y sus documentos de afectación al Régimen de Protección de la vivienda. El Dr. Juan José Mussi decía que éstos eran los actos más lindos, porque cada familia encontraba tranquilidad y seguridad para proteger su patrimonio”. Y remarcó: “Esto es posible gracias a un Estado presente y a la decisión política de nuestro gobernador Axel Kicillof, quien siempre acompañó a Berazategui, y nuestro pueblo es muy agradecido. Por eso, desde el Municipio vamos a seguir trabajando por la continuidad de estas políticas en beneficio de la comunidad”.

Por su parte, el ministro Bianco destacó: “El programa ‘Mi Escritura, Mi Casa’ busca saldar una deuda histórica con muchas familias que, después de décadas de vivir en sus hogares, todavía no contaban con el título de propiedad. Una escritura puede costar alrededor de 4 millones de pesos y con la afectación a la vivienda, llegar a los 5 millones. Por eso, la Provincia pone sus recursos a disposición para que puedan obtenerla gratuitamente. Lo más importante es la tranquilidad de saber que esa casa va a quedar para sus hijos, sus nietos y las próximas generaciones”.

María Esther Echeverría, vecina del barrio Luchetti -de Villa España-, expresó su alegría por haber recibido el título de su vivienda: “Estoy muy contenta, muy feliz y muy segura, porque esto me brinda mucha tranquilidad a mí y a mi familia. Es hermoso poder contar con los papeles de nuestra casa. Estoy muy agradecida con la Municipalidad de Berazategui y el Gobierno de la provincia de Buenos Aires porque, gracias a ellos, hoy puedo tener mi escritura”.

Esta iniciativa forma parte de las políticas de regularización dominial que lleva adelante el Gobierno bonaerense, junto con la Municipalidad de Berazategui, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda y brindar seguridad jurídica a más familias del distrito. Además, el Programa provincial ‘Mi Escritura, Mi Casa’ contempla la cancelación de las deudas acumuladas del impuesto inmobiliario, lo que representa un importante alivio económico para los vecinos y vecinas.

El emotivo acto se desarrolló en el Complejo Cultural Municipal La Calle, donde también estuvieron presentes autoridades provinciales, integrantes del Gabinete municipal y concejales de Berazategui.