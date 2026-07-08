Los vecinos y vecinas de Berazategui podrán compartir una jornada de encuentro y tradición con ballets, Centros tradicionalistas, música en vivo, baile y stands de comidas típicas, para conmemorar el Día de la Independencia argentina. El Festival Folclórico será el jueves 9 de Julio, desde las 11.00, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo. La entrada es libre y gratuita.



“Este es un festival que siempre nos une, un clásico de nuestra agenda cultural, para la comunidad de Berazategui y alrededores, que organizamos en conjunto con todos los ballets folclóricos y Centros tradicionalistas. Continuamos con el legado del Dr. Juan José Mussi, junto al intendente Carlos Balor”, informó el director general de Logística de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, Ernesto Ponce.

Y agregó: “Habrá una peña para bailar. Además, se podrá disfrutar de stands de comidas típicas que realizan los ballets folclóricos para recaudar fondos destinados a sus proyectos. Estarán presentes los Centros tradicionalistas, que expondrán y enseñarán sobre las costumbres. Podremos escuchar música de folklore en vivo y pasar un día unidos. Esta pasión se transmite de generación en generación".

Los vecinos y vecinas que lo deseen podrán asistir a esta tradicional fiesta popular con su equipo de mate.