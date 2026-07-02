Gestores culturales, artistas, organizaciones sociales y vecinos de más de veinte municipios del conurbano bonaerense se reunirán el próximo 4 de julio para fortalecer una red de trabajo comunitario con proyección hacia el III Congreso Federal de Cultura Viva Comunitaria.

El próximo sábado 4 de julio a las 10.30 horas, la Fundación Comunidad Contemporánea, ubicada en Moreno 882, Quilmes, será sede del encuentro regional "Nos Juntamos en Quilmes", una jornada abierta de intercambio, planificación y articulación entre organizaciones, colectivos culturales, artistas, gestores y referentes comunitarios de distintos municipios del Área Metropolitana de Buenos Aires.

La convocatoria reunirá participantes de Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, San Miguel, Tigre y Tres de Febrero, entre otros territorios.

El encuentro se enmarca en el proceso de fortalecimiento del Movimiento de Cultura Viva Comunitaria Argentina, impulsando la construcción de agendas comunes entre organizaciones sociales, colectivos culturales y proyectos territoriales que desarrollan experiencias de base en barrios populares, espacios culturales, centros comunitarios, bibliotecas, comedores, copas de leche, cooperativas, radios comunitarias y organizaciones de la economía social.

Durante la jornada participarán gestores culturales, artistas, músicos, murgueros, artesanos, vecinos, activistas, poetas, cantantes, docentes, talleristas, malabaristas, cirqueros, productores culturales y organizaciones sociales, quienes compartirán experiencias, metodologías y propuestas para fortalecer el trabajo en red.

Uno de los principales objetivos del encuentro será consolidar la participación de la región en el III Congreso Federal de Cultura Viva Comunitaria, que se desarrollará entre el 25 y el 27 de septiembre de 2026 en Chepes, provincia de La Rioja, como parte del proceso nacional de articulación del movimiento.

Desde la organización destacan que la jornada busca "fortalecer los vínculos entre quienes todos los días sostienen experiencias comunitarias desde la cultura, entendiendo que el arte, la organización social y el trabajo colectivo son herramientas fundamentales para construir ciudadanía, identidad y democracia cultural".

El encuentro es libre y gratuito, con inscripción abierta para personas, colectivos y organizaciones interesadas en participar.

Datos del encuentro

Nos Juntamos en Quilmes

Sábado 4 de julio

10.30 horas

Fundación Comunidad Contemporánea

Moreno 882 – Quilmes