El Municipio de Quilmes informa que este martes la intendenta interina, Eva Mieri, participó de una nueva jornada del programa municipal "Quilmes Sonríe", en el Hospital Dr. Eduardo Oller, sito en avenida 844 Nº 2100), en San Francisco Solano, en la que se entregaron prótesis dentales a vecinos del distrito, sumando en total durante esta 2026, 515 prótesis entregadas.

“Detrás de cada entrega hay meses de trabajo, turnos, tratamientos, controles y un equipo de salud que acompaña cada etapa para que esta política pública llegue a quienes más la necesitan. Ya realizamos más de 500 entregas y, desde el relanzamiento del programa, alcanzamos las 2.913 prótesis confeccionadas y colocadas en distintos puntos del distrito. Esta es una política que nuestra compañera Mayra Mendoza decidió sostener y fortalecer para que la salud siga siendo un derecho”, señaló Eva, acompañada por la secretaria de Salud local, Natalia Nápoli.

Las prótesis otorgadas fueron confeccionadas íntegramente en el Laboratorio Municipal, como resultado de un trabajo articulado con la Dirección de Salud Bucal, área encargada de la gestión de turnos, el acompañamiento de los tratamientos y el seguimiento personalizado de cada paciente. Para conocer más sobre Quilmes Sonríe, los interesados que cumplan con los requisitos pueden acercarse al centro de salud más cercano o escribir a [email protected]

Además, durante esta jornada, se puso en funcionamiento un equipo de radiología dental del Servicio de Odontología del Hospital Oller. Esta puesta en marcha representa una mejora en la capacidad diagnóstica del servicio y fortalece la calidad de atención brindada a la comunidad quilmeña.

El programa Quilmes Sonríe es una iniciativa de promoción y acceso a la salud bucal implementada por la gestión de Mayra Mendoza que busca mejorar la salud integral de la población mediante la atención odontológica y la rehabilitación protética gratuita. Está destinado a personas con cobertura pública exclusiva, afiliadas a Incluir Salud y beneficiarias de cooperativas. El tratamiento contempla una instancia de preparación de la cavidad bucal en los CAPS municipales con atención odontológica, y una etapa posterior de confección y colocación de las prótesis, que actualmente se realiza en nueve CAPS/CIC. Se trata de una política pública gratuita y de fácil acceso, cuyo ingreso se realiza a través del centro de salud más cercano, presentando DNI con domicilio en Quilmes, negativa de ANSES y apto bucal.

Actualmente el programa se desarrolla en los siguientes efectores de salud: Centro Integral Comunitario (CIC) Agustín Ramírez (Camino General Belgrano Nº 1893, Quilmes Oeste); CIC La Paz (avenida 892 -Eva Perón- 1185, Quilmes Oeste); CIC La Matera (calle 816 entre 888 y 889); CIC Santo Domingo (Bermejo 1099, Bernal Oeste); CAPS La Florida (Florida entre Martín Rodríguez y Necochea); CAPS Paroissien (Dr. Agote 819, Quilmes); Hospital Dr. Eduardo Oller (avenida 844 Nº 2100, San Francisco Solano); Instituto Municipal Ramón Carrillo -ex Dispensario- (Islas Malvinas esquina Marcelo T. de Alvear, Quilmes Oeste), y el Servicio de Discapacidad del Instituto Municipal Ramón Carrillo.

De la jornada también formaron parte el subsecretario de Atención Hospitalaria, Leandro Cardonetti; la directora de Salud Bucal, Julieta Galán; y la directora general del Hospital Oller, Gemina Vera, entre otras autoridades y trabajadores del centro de salud.