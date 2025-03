Blender, el medio de comunicación emergente que llegó para desafiar las reglas del juego, fue reconocido por la prestigiosa lista de Fast Company como una de las Empresas Más Innovadoras del Mundo 2025.

Cada año, Fast Company destaca a las compañías que están transformando sus industrias, marcando tendencias y alcanzando hitos significativos a nivel global. En esta edición, Blender se posiciona entre las empresas más innovadoras de Latinoamérica, un logro que llega a solo un año de su lanzamiento.

“Blender nació para desafiar los límites del streaming y los medios tradicionales. Desde su concepción, fue pensada como una empresa de alto impacto, con la ambición de alcanzar un gran valor y redefinir la industria. Este reconocimiento de Fast Company y la atención de fondos de inversión americanos sobre nuestro proyecto son señales claras de que vamos en la dirección correcta.

La industria esta cambiando, y Blender está en el centro de esa transformación. Lo que comenzó como una visión hoy se convierte en una oportunidad real de escalar, innovar y marcar el futuro de los medios. ¿Será Blender el próximo unicornio de la comunicación?” expresó Augusto Marini, CEO y fundador de CaleGroup, holding al que pertenece Blender.

La distinción de Fast Company no llegó de casualidad. Desde mediados del 2024, Iván Liska estuvo en conversaciones con Fast Company, en un proceso donde la publicación evaluó el impacto y las innovaciones dentro del ecosistema de los canales de stream. En ese contexto, Blender se destacó por su enfoque disruptivo y su capacidad de redefinir el concepto de medio digital.

“En Blender, desde el primer día rediscutimos todo. No quisimos replicar lo que ya existía, sino construir un medio desde cero, con la lógica propia de las plataformas digitales. Eso nos llevó a ser el espacio que más se animó a arriesgar y romper esquemas”, afirmó Liska, cofundador y director creativo de Blender.

En apenas un año, Blender se consolidó como un espacio de encuentro donde distintas generaciones debaten, opinan y desafían el statu quo. A diferencia de otras plataformas más enfocadas en el entretenimiento, Blender redefine el streaming con una identidad propia: un medio que hackea las lógicas tradicionales y pone en agenda lo que otros esquivan. Más que un canal, Blender es un espacio de conversación real, donde la transparencia y la autenticidad no se negocian.

Sobre Fast Company y su ranking

El listado de Empresas Más Innovadoras del Mundo es una de las iniciativas editoriales más importantes de Fast Company. Cada año, sus editores y periodistas analizan miles de postulaciones para reconocer a las compañías que están impulsando el progreso en diversas industrias, desde startups emergentes hasta gigantes globales.

"Nuestra lista no solo refleja el presente de la innovación, sino que marca el rumbo del futuro", señaló Brendan Vaughan, editor en jefe de Fast Company. "Este año destacamos a empresas que están llevando la inteligencia artificial a un nuevo nivel, marcas que generan comunidades apasionadas y compañías disruptivas que desafían las normas establecidas. En un mundo en constante cambio, estas empresas son las que están marcando el camino a seguir”.

La lista completa ya está disponible en fastcompany.com y podrá encontrarse en kioscos a partir del 25 de marzo. Además, el 5 de junio, Fast Company organizará la Cumbre y Gala de las Empresas Más Innovadoras, un evento exclusivo para los premiados, que incluirá conferencias, networking y una presentación de los homenajeados.

Sobre Blender

Blender nació como una respuesta a lo que no existía: un medio que no solo informa, sino que interpela. Fundado por Iván Liska, Diego Abatecola, Sebastián Tabakman, y Augusto Marini, Blender es una plataforma que rompe esquemas, combinando entretenimiento con análisis y debate intergeneracional.

Forma parte de CaleGroup, un holding de inversión argentino con más de 10 años de trayectoria, que no solo invierte en medios, sino que cuenta con negocios en sectores estratégicos como energía renovable, infraestructura, trenes, hidrocarburos, agroalimentos y otros.

Sobre Fast Company

Fast Company es la única marca de medios enfocada en la intersección entre negocios, innovación y diseño, conectando a los líderes y empresas que están definiendo el futuro. Con sede en Nueva York, es publicada por Mansueto Ventures LLC, junto con la revista Inc. Más información en fastcompany.com.