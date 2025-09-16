La UTN Avellaneda, desde su Departamento de Orientación Estudiantil, organiza una nueva edición del taller gratuito de Orientación Vocacional dirigido a jóvenes que aún no tienen decidido qué carrera estudiar.

Los encuentros comenzarán el 1 de octubre y se dictarán en el Campus Villa Domínico de la Facultad (av. Ramón Franco 5050), durante cuatro miércoles, en el horario de 16 a 17.30.

A cargo de profesionales especializados, el objetivo del taller es fomentar un intercambio de ideas, opiniones, expectativas y temores acerca de la futura elección profesional; es por ello que se trabajará con grupos reducidos para brindar una atención personalizada.

https://forms.gle/4rbShvaGFojb5Dc39 (los cupos son limitados). La inscripción se realiza a través del siguiente formulario:(los cupos son limitados).