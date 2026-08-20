La UTN Avellaneda convoca a editoriales independientes, autores, autoras, lectores y público en general a participar de la FINDE, la Primera Feria de Editoriales Independientes organizada desde la Secretaría de Cultura y Extensión Universitaria de la Facultad.

El propósito del encuentro es difundir y compartir en un mismo espacio la producción editorial independiente, establecer redes culturales y acercar a la comunidad distintas propuestas literarias, académicas y artísticas. Habrá conversatorios, talleres y presentaciones de libros con el objetivo de celebrar la lectura y la escritura y de promover las nuevas voces dentro del ámbito editorial.

Las editoriales, librerías e instituciones interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 4 de septiembre (o hasta que se agoten los espacios disponibles) desde el siguiente formulario: https://tr.ee/D8h8XP9PTH

En tanto, podrán presentar propuestas de actividades a realizar en la FINDE desde https://tr.ee/YB35erVeaj

Asimismo, se invita a toda la comunidad a participar de la Feria, que se realizará el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, de 14 a 20 h, con entrada libre y gratuita, en la Sede Graciela Pane (av. Mitre 750, Avellaneda).