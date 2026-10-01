La intendenta de Avellaneda Magdalena Sierra estuvo presente el acto en conmemoración del 40º aniversario de la Escuela de Música Popular de Avellaneda (EMPA) que se desarrolló en el Teatro Roma. En ese marco, el Municipio de Avellaneda le entregó a la institución un subsidio con el cual pudieron adquirir un piano Yamaha que ya se encuentra en el auditorio principal de la escuela.

Destacar que este año, la Orquesta de Tango de la EMPA ganó el Premio Carlos Gardel 2026 a mejor Álbum Orquesta, por un disco grabado en el estudio Juan Domingo Perón del Centro Municipal de Arte. Dirigido por Bruno Ludueña, se trata del primer disco en la historia de la escuela.

"Qué orgullo que sean parte de esta ciudad donde compartimos los mismos valores", expresó la intendenta Sierra durante la ceremonia. También, destacó que "la EMPA se caracteriza por buscar siempre la mejor formación para sus estudiantes". "Vienen a formarse como personas con los pies sobre la tierra, en un país difícil, en un momento histórico tremendo", dijo ante los presentes.

También, valoró el Premio Gardel obtenido por la escuela: "No fue un milagro: se lo han ganado producto del esfuerzo mancomunado con un Municipio que sabe que tiene estar detrás de las instituciones, sosteniéndolas". "Hacemos cultura compartida, popular, y accesible a todas y todos", aseguró.

"El Gardel se forjó un poco también en el Estudio del CMA, que lo construimos para que nadie se quede sin poder grabar por no tener recursos", sostuvo la jefa comunal y añadió que "el piano es para que sigan en el camino de la excelencia académica".

También, tomó la palabra el director de la EMPA desde el año 2003, Pablo Freire. "Hace 4 décadas un grupo de visionarios músicos se animaron a soñar despiertos y crearon un proyecto sin precedentes en toda América Latina", rememoró y siguió: "Abrieron un camino inédito que cambió para siempre la formación en música".

Más adelante, subrayó que "este festejo camina de la mano de la convicción más profunda que es la defensa de la educación pública: inclusiva, gratuita y de calidad".

"Somos una comunidad enorme, viva y vibrante", destacó y sumó: "La EMPA la hacemos entre todos, el motor de nuestra escuela late en cada pasillo, estudiante y cada melodía que suena en las aulas".

Sobre el nuevo piano, Freire aseguró: "Este instrumento enriquecerá profundamente nuestra formación".

"No es casual que seamos de Avellaneda, llevamos nuestra identidad muy fuerte", cerró.

Actualmente, a la EMPA concurren 2.000 alumnas y alumnos, y brinda 3 carreras profesionales: Instrumentista en música popular; Profesorado de Música con orientación en Educación Musical; y Profesorado de Música con orientación en instrumento o Canto.

Durante el acto, que contó con la presencia del secretario de Cultura, Federico Bonaldi; y la secretaria de Educación, Claudia Colaso, hubo shows a cargo de la Orquesta de Folklore, de Jazz y de Tango.