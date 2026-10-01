Lanús Gobierno comenzó con la segunda etapa de las obras sobre la Estación Lanús que comprende la remodelación de la rampa peatonal para conectar el Oeste con el Este, con el objetivo de brindar una solución definitiva a las problemáticas de accesibilidad que había en el lugar.

Esta intervención es realizada con fondos 100% municipales y consta de la ejecución de dos nuevas rampas de hormigón, con una pendiente de ocho grados; un nuevo sistema de desagüe pluvial y de bombeo; la renovación integral de la instalación eléctrica e iluminación LED; la construcción y adecuación de nueva cubiertas y aleros; la reconstrucción de veredas y solados accesibles; la incorporación de señalización y pasamanos; trabajos de herrería y adecuación de portones; parquización y colocación de equipamiento urbano.

La jefa de Gabinete, Nadia Burgos, supervisó los trabajos preliminares que abarcan el retiro de las estructuras existentes y la demolición de los sectores deteriorados, entre otras acciones.

Cabe recordar que la primera etapa de obras constó de la puesta en valor del nuevo Centro de Trasbordo del lado Oeste, donde se llevó a cabo la remoción de calles internas, la demolición de paradas de colectivos, la construcción de nuevas dársenas y la creación de nuevos accesos peatonales.