La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, participó este jueves de una jornada de entrega de herramientas, maquinaria, insumos y elementos de protección destinados a las distintas áreas de la Secretaría de Ambiente y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), con el objetivo de fortalecer y facilitar las tareas operativas que se desarrollan en sus espacios y dependencias, en un acto realizado en el Complejo Socioambiental Ecoparque Quilmes, ubicado en avenida Italia 487, en el barrio La Ribera.

“Esto es un complemento para potenciar el trabajo que desarrollan cada uno de ustedes, que es un orgullo para nuestra ciudad, porque acá hay una mirada distinta respecto de la recolección y el tratamiento de residuos, y es posible por personas que todos los días ponen lo mejor de sí mismos para que Quilmes esté más limpio, lindo y tenga más espacios verdes”, expresó Eva Mieri, acompañada por el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio.

Y destacó: “También estemos alertas por esta inclemencia que será el fenómeno de El Niño, que nos tiene que tener muy activos, y estas herramientas ayudarán también para lo que será la limpieza de casas, sumideros, y para que cuando vengan estas lluvias podamos advertir a nuestros vecinos y trabajar mancomunadamente para que no sea tantas la afectación de nuestros barrios”.

Por su parte, Roberto Gaudio aseveró: “Es un esfuerzo enorme el que hace el Municipio para poder adquirir estas herramientas en este tiempo, con todas las dificultades que saben que hay en términos económicos, con la nula ayuda que tenemos del gobierno nacional. Y así todo, en Quilmes se sigue haciendo, se sigue equipando, y pensando en el vecino y los trabajadores para que puedan llevar adelante su tarea en mejores condiciones”.

El listado incluye herramientas e insumos para tareas de limpieza, mantenimiento, mecánica, jardinería, poda, riego, además de elementos de seguridad y protección personal. Entre los principales se encuentran: maquinaria y herramientas eléctricas (motosierra de 42cc, motosierra de altura, desmalezadora, sopladora industrial, sierra circular, taladro inalámbrico y amoladora de 850w); jardinería, poda y riego (palas, rastrillos, horquillas, barrehojas, hachas, machetes, tijeras de poda e injerto, escardillo, mangueras, aspersor, fertilizante, barrera antihormigas y nylon agrario); limpieza (cepillos de barrendero, palas tipo cajón para barrido, carretillas de mano y bolsones Big Bag), entre otros.

Además elementos para mantenimiento (destornilladores, pinzas, tenazas, serruchos, formones, limas, mechas, discos de corte, martillos, mazas, espátulas, pinceles, pinceletas y rodillos); mecánica y equipamiento de apoyo (juegos de llaves, criquet para camión, pistola neumática, aparejo y escalera de aluminio); seguridad y protección personal (cascos, protectores faciales, antiparras, protectores auditivos, fajas lumbares y botiquín de primeros auxilios); demarcación y otros insumos (conos viales, cinta de vallado, postes, cadenas, sogas, prolongadores y materiales para las distintas tareas de las áreas).

Participaron de la actividad el subsecretario de Higiene Urbana, Alejandro De Fazio; sus pares de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Darío Ortizá; y de GIRSU, Juan Manuel Rodríguez; los directores del Programa “Menos Residuos Más Comunidad”, César Ugolini; del Programa de Residuos Voluminosos, Daniel Batalla; del Vivero, Huerta y Compostaje, Gustavo Aráoz, y de Taller, Matías Acuña.