El MDF Quilmes – Movimiento Derecho al Futuro se llevó adelante un encuentro con empresarios y comerciantes del distrito quilmeño, en un espacio de diálogo, intercambio y participación destinado a escuchar las experiencias de quienes todos los días producen, invierten, comercian y generan trabajo en nuestra comunidad.

La jornada contó con la participación de Braulio Silva Echeverría, Licenciado en Relaciones Internacionales y Director Provincial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad; Mariano Kestelboim, economista y profesor de la UNDAV; y Carlos Sberra, licenciado en Marketing y director de la agencia Núcleo .

Uno de los ejes centrales fue el avance de la inteligencia artificial aplicada al marketing, sus nuevas herramientas y las transformaciones que está generando en las formas de producir, comunicar y comercializar, planteando también nuevas oportunidades para las empresas y comercios de nuestro distrito.

Asimismo, se analizó el contexto internacional y los cambios económicos y productivos que atraviesan la región, junto con los desafíos que estos procesos representan para la Argentina y para quienes sostienen diariamente la actividad económica.

"El encuentro permitió además abordar la situación económica del país y su impacto sobre comerciantes y empresarios, poniendo en común distintas miradas sobre consumo, inversión, actividad productiva, empleo y las dificultades que atraviesa actualmente el sector, producto de las políticas del Gobierno de Milei", señalaron los organizadores.

"Desde MDF Quilmes entendemos que la política se construye también escuchando, dialogando y estando cerca de quienes producen y generan trabajo. Por eso, estos encuentros forman parte de una agenda que busca fortalecer el entramado productivo local y construir propuestas desde las necesidades concretas de nuestra comunidad. El desafío es transformar esas capacidades en desarrollo, producción y crecimiento, organizándonos y sumando a todos los sectores que quieran ser protagonistas en esta nueva etapa. Por eso, desde MDF Quilmes convocamos a empresarios, comerciantes, trabajadores, emprendedores y a toda la comunidad a participar, aportar ideas y ser parte de esta construcción colectiva", remarcó Esteban Luna.