“Nuestro cierre de campaña representa el compromiso asumido a lo largo y ancho de Quilmes por cada vecino con que conversamos. Este es el lugar por donde –si el vecino nos acompaña con su voto- vamos a empezar nuestra tarea. Necesitamos una auditoría profunda para saber que recursos hay, cuantos funcionan y como se atienden y a partir de ahí, proponer las medidas que consideramos imprescindibles para que los quilmeños recuperen la tranquilidad”, sostuvieron los responsables de la lista de SOMOS Buenos Aires en Quilmes.

Tatiana Sanabria Sicco, Gustavo Filareti, Eyleen Viglianco, Agustin Amanquez y la titular de la lista de consejeros escolares, Emilse Baccaro, junto al resto de los integrantes de ambas listas; eligieron hoy como cierre “la foto simbólica de lo más necesario”.

Según sostuvieron “Ha sido una campaña hecha a puro esfuerzo, caminata y diálogo con los vecinos de cada rincón de Quilmes. Y la primera de las demandas fue esta: la inseguridad y el miedo. Un gran agujero negro de la gestión de la intendenta Mayra Mendoza y un show para exprimir de parte de los Libertarios.”

Hasta el inicio de la veda electoral, que comenzará en pocas horas, los candidatos seguirán “caminando y dialogando”, para esperar, según indicaron “Que los bonaerenses acompañando a Pablo Domenichini y en especial nuestros vecinos de Quilmes; se den el permiso, este domingo 7, de patear el tablero de la cárcel que representa la pelea de dos modelos igual de inútiles y en el cuarto oscuro, elijan la boleta rosa.”