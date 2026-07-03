Todos duermen: Llamativa lentitud en una causa contra Julio César Pereyra

Desde distintos sectores de la provincia de Buenos Aires quieren poner sobre el tapete una investigación judicial sobre el e intendente de Florencio Varela y ex diputado nacional, Julio César Pereyra.

La causa judicial contra Pereyra "empezó en 2016 y pasaron 10 años y hoy él ocupa el directorio en el Banco Provincia", apuntan.

En su momento, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó el allanamiento de la Municipalidad de Florencio Varela en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.

En 2017 el magistrado solicitó información a organismo de los Estados Unidos por la sociedad ‘Norsur, Inc.’, donde figuraba Pereyra como vicepresidente.

La denuncia la impulsó Elisa Carrió por desvío de fondos para obras no realizadas.

El ‘patrón’ se repite como con otros denunciados por causas similares: Poder territorial, patrimonio sin explicación, y expedientes que se estiran. En la causa Pereyra, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó al juez Armella y rechazó apartarlo por supuesta "falta de imparcialidad".

En la investigación sobre Julio Pereyra, hubo un allanamiento a la Municipalidad de Varela en 2016.

Una de las impulsoras de la denuncia, fue la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió.

El juez solicitó información por una supuesta cuenta y sociedad offshore ‘Norsur, Inc.’ a EEUU. pero de este caso "no se habla más" y la supuesta "oposición" varelense ni lo plantea.

"La causa sigue paralizada", contaron desde el medio "Verdad e Investigación". La causa judicial contra Pereyra "empezó en 2016 y pasaron 10 años y hoy él ocupa el directorio en el Banco Provincia", apuntan.En su momento, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, ordenó el allanamiento de la Municipalidad de Florencio Varela en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y malversación de caudales públicos.En 2017 el magistrado solicitó información a organismo de los Estados Unidos por la sociedad ‘Norsur, Inc.’, donde figuraba Pereyra como vicepresidente.La denuncia la impulsó Elisa Carrió por desvío de fondos para obras no realizadas.El ‘patrón’ se repite como con otros denunciados por causas similares: Poder territorial, patrimonio sin explicación, y expedientes que se estiran. En la causa Pereyra, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó al juez Armella y rechazó apartarlo por supuesta "falta de imparcialidad".En la investigación sobre Julio Pereyra, hubo un allanamiento a la Municipalidad de Varela en 2016.Una de las impulsoras de la denuncia, fue la diputada nacional de la Coalición Cívica Elisa Carrió.El juez solicitó información por una supuesta cuenta y sociedad offshore ‘Norsur, Inc.’ a EEUU. pero de este caso "no se habla más" y la supuesta "oposición" varelense ni lo plantea."La causa sigue paralizada", contaron desde el medio "Verdad e Investigación".