“El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida y necesita del compromiso de todos”, afirmó Mónica Litza, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, durante una jornada de concientización ambiental que reunió a representantes del sector público y privado, la Municipalidad de Avellaneda, la Prefectura Naval Argentina y voluntarios.

La actividad se desarrolló en Puerto Piojo, en el marco de las acciones vinculadas al Día Mundial de la Limpieza y de la campaña internacional Go Green, orientada a promover la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible en el ámbito portuario.

Durante la jornada, los participantes realizaron tareas de recolección, clasificación y remoción de residuos plásticos, voluminosos y otros desechos acumulados sobre la ribera, como una acción concreta para acompañar el mensaje de concientización y cuidado del entorno.

“Que hoy estén participando el Estado, las empresas, la Prefectura y voluntarios expresa la manera en que entendemos estos desafíos: trabajando juntos. La sustentabilidad no puede ser una tarea aislada de una institución o de un sector; se construye con participación, compromiso y responsabilidad colectiva”, señaló Litza.

Participaron de la actividad autoridades de la Prefectura Naval Argentina Dock Sud; el director de Medio Ambiente de Avellaneda, David Martínez; el director del CGPDS y coordinador de Raízen, Pablo Dimitroff; la comunicadora ambiental Florencia Di Nardo; representantes de Antivari, Petrorío y Exolgan (Grupo ITL), junto con voluntarios que se sumaron a la iniciativa.