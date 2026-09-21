Lanús Gobierno informa que desde el lunes 21 hasta el viernes 25 de septiembre, de 9 a 12, se realizará una nueva semana del programa “Plazas Saludables” en distintos espacios públicos del distrito. La propuesta acerca controles médicos gratuitos, promueve hábitos saludables e impulsa la actividad física entre las vecinas y los vecinos.

El lunes 21, la actividad estará en la plaza 1° de Mayo (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 2200, Valentín Alsina); el martes 22 funcionará en la plaza Villa Obrera (Eva Perón N° 2400, Lanús Este); el miércoles 23 llegará a la plaza San Martín (Santiago Plaul N° 1900, Lanús Oeste); el jueves 24 se realizará en la plaza Arias (Carlos Gardel N° 1300, Lanús Oeste); y el viernes 25 finalizará en la plaza Juan Manuel de Rosas (José María Moreno N° 2102, Lanús Oeste).

En cada posta, las y los lanusenses podrán acceder a la toma de signos vitales, controles de peso y talla y talleres de alimentación saludable. También habrá caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto y circuitos activos coordinados por profesores de educación física.

La programación incluirá charlas informativas sobre el sistema de salud y los programas de acceso a la medicación. Además, se realizarán juegos y actividades lúdicas saludables para todas las edades, y se otorgarán turnos para atención nutricional.

En caso de lluvia, las jornadas quedarán suspendidas.