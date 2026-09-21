El tradicional festejo reunió a vecinas y vecinos mayores de 60 años, quienes disfrutaron de una tarde de música, shows en vivo, actividades recreativas y mucha alegría en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo.

Como cada año, el evento estuvo organizado por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes de la Municipalidad de Berazategui, de manera gratuita.

“Les traigo el saludo de nuestro intendente Carlos Balor, quien no los va a decepcionar. Él y nosotros tenemos que cumplir con el legado del Dr. Juan José Mussi sea como sea; ese amor inmenso que les tiene a ustedes y a cada uno de los vecinos. Nuestras personas mayores son los privilegiados de Berazategui. Hacemos esto con mucho amor, porque el amor es recíproco. Agradezco a todos los que lo hacen posible, a nuestros profes y a cada una de las Secretarías de la gestión municipal”, destacó la secretaria de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, María Laura Lacava.

Y agregó: “Estamos celebrando y agasajando a las personas mayores de Berazategui. Este encuentro comenzó hace muchísimos años con el Dr. Juan José Mussi y seguramente él está mirando a nuestras personas mayores y deseando que la pasen bien. En medio de tantos problemas, queremos brindarles un poquito de felicidad con esta hermosa fiesta que merecen. Este Municipio nunca va a dejar de tener políticas públicas para acompañarlos”, finalizó.

En tanto, Generosa Fernández, vecina del barrio Primavera, aseguró: “La estoy pasando muy bien. Me encanta compartir con todos mis compañeros este encuentro que es maravilloso, así como con los profesores. No hay un Municipio en toda la Provincia que sea como Berazategui, donde se ocupan de la gente mayor, de los niños, de todos”.

Por su parte, Silvia Suchetti, vecina de Berazategui Centro, comentó: “Vengo todos los años, esta vez junto a mis compañeros de Newcom. Me encanta bailar, pasarla bien, agradezco todo el esfuerzo que han puesto acá. Me parece muy bien que hagan esta fiesta, la merecemos”.

Este evento forma parte de las políticas que lleva adelante el Municipio para acompañar a las personas mayores durante todo el año, promoviendo su participación en actividades recreativas, deportivas, turísticas y culturales, y articulando acciones con los 60 Centros de Jubilados que funcionan en distintos puntos de Berazategui.