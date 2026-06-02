Ya comenzó la cuenta regresiva para la 37° edición de la Prueba Atlética 10K Día del Vidriero “Saverio Terminiello”, uno de los eventos deportivos más tradicionales y convocantes de la provincia de Buenos Aires. Organizada por la Municipalidad de Berazategui, por impulso del intendente Carlos Balor, la competencia se realizará el sábado 13 de junio, desde las 16.00, con largada y llegada en Av. 14 y 143.

Con un récord de 5 mil inscriptos y más de tres décadas de historia, esta carrera gratuita sigue consolidándose como un clásico del calendario deportivo bonaerense.

Cada corredor y corredora inscripto recibirá un kit con número y chip, mientras que las primeras 500 personas anotadas obtendrán, además, la remera oficial de la competencia. La entrega de kits se realizará el jueves 11 y viernes 12 de junio, de 9.00 a 19.00, en el Complejo Deportivo Municipal Ducilo (calle 5 y 151).

Asimismo, quienes completen el circuito recibirán una medalla finisher al cruzar la meta. Como cada año, la ceremonia de premiación será en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo (calle 148 y 18), lo que reafirma el carácter emblemático de esta prueba atlética para toda la comunidad.