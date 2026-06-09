Lanús Gobierno informa que hasta el 11 de julio se encuentra abierta la preinscripción para que las interesadas y los interesados puedan sumarse a la nueva Policía de Prevención Municipal, un dispositivo de seguridad local que tiene el objetivo de fortalecer las tareas diarias de disuasión del delito y de cuidado de las vecinas y los vecinos del distrito.

Esta iniciativa forma parte de una serie de políticas públicas en materia de seguridad impulsadas recientemente por el intendente Julián Álvarez para mejorar la calidad de vida de las y los lanusenses, como la creación de la Mesa Interpoderes de Seguridad y Justicia y el convenio concretado con el Ministerio de Seguridad para la formación del personal de seguridad municipal en la Escuela de Policía “Juan Vucetich”.

Los requisitos son ser argentino/a nativo, naturalizado o por opción; tener entre 25 y 45 años; haber finalizado los estudios secundarios; poseer domicilio en el partido de Lanús; tener licencia de conducir (excluyente); no registrar antecedentes penales y no encontrarse inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios, entre otros.

Aquellos que deseen anotarse para pertenecer a esta nueva fuerza, podrán hacerlo a través del siguiente link: https://tramitesweb.lanus.gob.ar/tramites/219/inscripcion-a-la-policia-de-prevencion-municipal.