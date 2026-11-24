La jornada se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 12:00 horas, en Alfonsina Storni 1031. Participarán cooperativas de trabajo, instituciones y emprendedores locales.



El Polo Social y Productivo Pedro Coria realizará el próximo sábado 28 de noviembre a las 12:00 horas la inauguración de su nueva sede Regional Sur – Espacio Arturo Jauretche, ubicada en la calle Alfonsina Storni 1031, en la localidad de Cruce Varela.

Bajo la consigna “Fortaleciendo el entramado productivo de la Regional Sur”, este nuevo espacio se presenta como

un lugar de encuentro, intercambio y organización colectiva para visibilizar las herramientas de la economía social y fortalecer el desarrollo productivo y laboral de la comunidad local y regional.

PRIMER ENCUENTRO DE PRODUCCIÓN PARA EL TRABAJO

La convocatoria tendrá lugar este sábado desde el mediodía en Alfonsina Storni 1031, Cruce Varela.

En esa misma jornada se celebrará el 1° Encuentro de Producción para el Trabajo con stands de cooperativas de trabajo, instituciones y emprendedores locales, además de una muestra del espacio propio del Polo. La iniciativa busca fortalecer los vínculos comunitarios y promover la producción y el trabajo digno desde el territorio.

De acuerdo al cronograma previsto, a las 12:00 horas se realizará la apertura oficial y luego se llevará a cabo una recorrida por los stands de las organizaciones participantes. A las 13:00 horas está prevista la lectura de un documento institucional.

ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y FUTURO

Al respecto, el dirigente social Facundo Coria, principal referente del Polo Social y Productivo “Pedro Coria”, destacó el sentido de esta apertura: “Este es un espacio para organizarnos, para acompañarnos y para pensar en el futuro que se viene. Llevamos como bandera la producción y el volver al trabajo, apostando fundamentalmente al fortalecimiento de las cooperativas, las asociaciones civiles, las iglesias, y los comedores y merenderos que sostenemos en los barrios”.

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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL POLO SOCIAL Y PRODUCTIVO PEDRO CORIA (REGIONAL SUR) – ESPACIO ARTURO JAURETCHE Y 1° ENCUENTRO DE PRODUCCIÓN PARA EL TRABAJO

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Horario: desde las 12:00 horas.

Lugar: Alfonsina Storni 1031, Cruce Varela, Florencio Varela.

Organiza: Polo Social y Productivo Pedro Coria.

Instagram: @polosocialproductivo