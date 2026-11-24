A horas de la explosión del local de comidas Punto Spiedo de Ezpeleta, se conoce una grave irregularidad: no estaba habilitado. Según pudo confirmar El Suburbano, el comercio no tenía habilitación municipal, ni aprobación de Metrogas, ni de Edesur.

Fuentes consultadas por este medio aseguran que venía funcionando de manera clandestina en modalidad delivery hasta pocas horas antes del festejo.

En el interior, según informaron desde Bomberos, había cuatro garrafas: dos chanchas domiciliarias y dos tubos de 45 kilos, todas conectadas de forma precaria, sin ventilación reglamentaria y sin instalación de gas natural, pese a que la zona cuenta con red.

La hipótesis principal de la Fiscalía N°22 de Quilmes, a cargo de la fiscal Mara Torres, es que el fallecido Nahuel Aguilar, estaba cambiando una garrafa en plena hora pico de ventas. Una manguera mal conectada habría provocado una fuga, acumulación de gas y la posterior explosión.