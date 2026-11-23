La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, encabezó este domingo el inicio de los festejos por el 154º aniversario de Ezpeleta. Las actividades comenzaron con el tradicional izamiento de bandera en la Plaza San Martín, ubicada en Yrigoyen y Carbonari, frente a la estación, ante una gran concurrencia de vecinos, escuelas y entidades locales.

Allí también se descubrió un busto del General Don José de San Martín y se entregaron reconocimientos al escultor “Tito” Ingenieri y a Claudio Schibb, presidente de la Agrupación de Historiadores Los Quilmeros, ambos responsables de la iniciativa. Luego se realizó la bendición a cargo del Padre Enrique Crespo, para finalmente dar paso a la palabra de las autoridades presentes.

“Soy y voy a seguir siendo siempre, una vecina más de Ezpeleta. Con ese amor, esas raíces de haber nacido y haber sido criada en nuestra localidad, con ese orgullo de sentirme ezpeletense, vengo hoy a celebrar en comunidad. Desde el comienzo de la gestión de nuestra intendenta electa, hoy diputada provincial Mayra Mendoza, nos pusimos un objetivo claro: poner en pie de igualdad a cada uno de nuestros barrios. Llevamos casi siete años de gestión y sentimos el orgullo y la tranquilidad de mirar a los ojos a nuestros vecinos y vecinas y saber que hicimos mucho, aunque todavía falta”, comenzó Eva.

Continuó: “en Ezpeleta, tenemos 91 cuadras de pavimento en ejecución, que se suman a las que ya veníamos desarrollando, y que para principios del año que viene vamos a incorporar 12 cuadras más en el Barrio Pintemar. Creemos, sabemos y tenemos la tranquilidad que, culminando el año 2027, vamos a poder decir con orgullo que para Ezpeleta concluimos 290 cuadras de pavimento nuevas. Es un hecho histórico para esta localidad”.

Asimismo, durante su alocución, la Jefa comunal interina hizo un recorrido por otras obras de importancia para Ezpeleta, como el nuevo polideportivo y el Jardín Maternal Municipal. También recordó, en materia de seguridad, la creación del Comando de Prevención Municipal. “Desde el 1 de diciembre van a verlos en la calle, son vecinos y vecinas formadas anteriormente en otras fuerzas. En esta primera etapa vamos a tener 100 efectivos y el año que viene, esperamos poder duplicar ese número” precisó Eva.

Finalmente, concluyó: “les pido, en este aniversario, que sigamos trabajando juntos y juntas. En tiempos donde el individualismo, el odio y la discriminación parecieran estar a la orden del día. Desde Ezpeleta y en el año donde Quilmes cumplió 360 años de historia, los invito a ser revolucionarios como San Martín, que solamente el amor por la patria y por la comunidad en su conjunto sea lo que mueva nuestros corazones”.

Por su parte, Mariano Suarez, presidente de la Comisión de Festejos, comentó: “Ezpeleta es nuestro remanso, nuestro lugar, nuestras raíces, y es donde realmente encontramos un modo de habitar. Agradecerle a la Municipalidad, realmente es un esfuerzo lo que se hace en cada comunidad y cada lugar que se va poniendo en valor y sin su apoyo, sería muy difícil”.

Posteriormente, comenzó el desfile tradicionalista, con gran presencia de organizaciones y escuelas locales, que aportaron color y alegría. También participaron los distintos cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito.

La jornada tendrá su continuidad en horas de la tarde, donde a partir de las 17 se abrirá al público la feria de emprendedores, sobre Chile entre Asunción y Centenario; el paseo gastronómico, en Centenario entre Bogotá y Callao, con una variada oferta de comidas a precios accesibles para todos los bolsillos.

A la vez, comenzarán los espectáculos en vivo en el marco de una nueva edición del Festival Somos Quilmes, en el escenario montado en Centenario y Chile, donde el cierre será a pura cumbia santafesina con la presentación de Los Leales.

Previamente, subirán al escenario La Vuelta; Aires Jujeños; Fuera de Serie; Manantial Folklore; La Pulposa; Los Jetones Rockandroll; Indómitos Rock Macizo; Nindia-El Mejor Tributo a Gilda; Eze Rey; Random's, y La Romántica Santa Fe.

Toda la jornada es organizada en conjunto por el Municipio de Quilmes y la Comisión de Festejos Ezpeleta, y cuenta con todos los protocolos de seguridad, fiscalización y limpieza para el disfrute de las y los presentes.