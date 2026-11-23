El presidente del Consejo del Partido Justicialista de Berazategui, Carlos Balor, encabezó un acto en homenaje al Dr. José Potito, al cumplirse diez años de su fallecimiento y en el marco del Día de la Militancia Peronista. El encuentro tuvo lugar en el boulevard de acceso al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde fue Director durante 22 años. Dejó una profunda huella en esa institución y en la comunidad, por su compromiso con la salud pública y la Causa Malvinas.

“José era un militante de verdad, que caminaba y pateaba el Hospital. Yo estoy muy agradecido también por todo lo que hizo por mi papá. Gracias por este lindo homenaje a este amigo, que se llama José Potito, en el Día del Militante”, afirmó Balor.

Por su parte, Jorge Potito -hijo del homenajeado- agradeció el reconocimiento y destacó: “Mi papá era un luchador incansable de la salud y de la educación públicas. Ese era su sueño, su vida. Depende de todos nosotros que ese legado se mantenga. Cuiden su Hospital y siéntanse orgullosos de lo que tienen. Él luchó para que cada vecino pudiera atenderse en su municipio y contara con un sistema público de salud de excelencia”.

En tanto, la directora ejecutiva del Hospital, Dra. Gabriela Zeoli, afirmó: “Todos los que estamos acá conocimos a José y creo que le hubiese encantado que lo recordemos de esta manera. Junto al Dr. Juan José Mussi, impulsó el Hospital desde sus comienzos; lo formó y lo llevó a convertirse en lo que es hoy. Seguimos su camino, trabajando por la salud pública y por todos nuestros vecinos y vecinas”.

José Potito nació el 22 de septiembre de 1947 y estuvo al frente del Hospital Evita Pueblo desde su inauguración, en 1994, hasta marzo de 2016. Durante su gestión impulsó importantes iniciativas, entre ellas la incorporación del establecimiento a la Red Cardiovascular y la creación de una Residencia para Madres, en el marco del Programa Maternidades Seguras y Centradas en las Familias. Su compromiso con la Causa Malvinas también quedó plasmado en distintos espacios de la institución. Falleció el 17 de noviembre de 2016, a los 69 años.

En el homenaje estuvieron familiares y amigos de José Potito, trabajadores del Hospital, representantes de la Agrupación ExCombatientes y Custodios Malvineros de Berazategui y militantes.