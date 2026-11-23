La Parroquia María Auxiliadora y la Comisión Amigos de Santa Coloma invita a la Muestra y Charla “Nuestra Patria, Nuestra Soberanía” que se realizará el sábado 28 de noviembre, en la Casona Histórica de Santa Coloma. Estará a cargo de los Veteranos de Malvinas de Quilmes.

En la Semana de la Soberanía Nacional, Santa Coloma iniciará la muestra a las 16 hs. y a las 17 hs. y se realizará la charla, en las habitaciones de la Casona.

Luego, seguirá la jornada con la presentación de la “Banda Vocal”, ensamble femenino bajo la dirección de Hugo Violante, que se realizará en el Templo Parroquial a las 19 hs.

Estos eventos no se suspenden por lluvia.

La Casona de Santa Coloma es la construcción más antigua de la zona sur que se encuentra en pie. Fue construida por don Juan Antonio de Santa Coloma, comerciante español, quien en 1805 adquiere un amplio terreno en el pago de la Magdalena donde construye esta casa como chacra y residencia veraniega. En esta Casona pernoctó la vanguardia inglesa la noche del 1º al 2 de julio de 1807, en su paso hacia Buenos Aires, durante la Segunda Invasión Inglesa.

Gerónima Lezica de Crámer, nieta de Santa Coloma, la dona en 1906 a las Hermanas de María Auxiliadora en Bernal. Hoy es propiedad del Obispado de Quilmes quien, a través de la Parroquia María Auxiliadora, se encarga de su mantenimiento. Por su valor histórico y patrimonial fue declarada Monumento Histórico Nacional (Decreto 30828/45 del 10/12/1945), contando también con una declaratoria de Monumento Histórico Provincial (Ley 11242, del 14/5/1992) y otra de Patrimonio Arquitectónico, Histórico y Cultural de Quilmes (Ordenanza 12618 del 14/10/2016)

La Comisión Amigos de Santa Coloma, formada en 2015 e integrada por vecinos, trabaja para la puesta en valor, investigación y difusión de este patrimonio, desarrollando diferentes acciones para que quienes deseen puedan acercarse a conocerlo y saber sobre su historia.