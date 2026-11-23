Rápido y prolijo fue el operativo desplegado por el SAME, Bomberos, Defensa Civil y la Policía, tras la explosión en una rotisería de Ezpeleta, presuntamente tras el cambio de una garrafa mal colocada.

Los servicios de emergencia se activaron rápidamente y se asistió a ocho personas que se encontraban heridas.

Se instalaron vallados para delimitar y asegurar el área afectada, se estableció un cordón de seguridad para facilitar el ingreso y egreso de las ambulancias y se implementó un cordón sanitario para el traslado de las personas heridas.

Heridos y traslados:

-Nahuel Aguilar (32 años, masculino)

* Quemaduras en aproximadamente el 50 % del cuerpo (torso, brazos y parte del rostro).

* Traslado: Hospital de Quilmes en Unidad SAME 10.

-Morena Anael Quinteros (19 años)

* Quemadura por exposición en rostro y herida cortante en miembro superior derecho para sutura.

* Traslado: Hospital de Quilmes en Móvil 24 junto a su hermano Leandro Hernán Quinteros (herida cortante en miembro inferior izquierdo; lesiones leves).

-Victoria Valensuela (22 años, femenina)

* Astillas de vidrio en zona ocular, herida cortante en cuero cabelludo y crisis nerviosa (por explosión de vidriera).

* Traslado: Hospital de Quilmes (HQ) en Móvil 04.

-Niña (11 años aprox.)

* Lesión cortante en cuero cabelludo.

* Traslado: Por los padres por sus propios medios (nosocomio de destino a confirmar).

-Vanesa Mabel Pucheta

* Consciente (CC), con parámetros óptimos y leve zumbido en el oído.

* Atención / Traslado: Asistida en el lugar por SAME 05, sin requerimiento de traslado.

-Margarita Isabel Gutiérrez (73 años, femenina)

* Al momento sin diagnóstico.

* Traslado: Clínica Santa Clara (donde capita por PAMI) en Unidad SAME 11.

Comunicado de la Municipalidad de Quilmes sobre el hecho ocurrido en Ezpeleta