Funcionarios municipales encabezaron este martes una jornada de firma de escrituras en el Museo Histórico del Transporte (Laprida 2200, Quilmes Oeste), a partir del trabajo articulado entre el Municipio de Quilmes y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, mediante la Escribanía General de Gobierno. Se trata de un paso fundamental para garantizar la tranquilidad de las familias que desde hace años buscan tener seguridad jurídica sobre su vivienda o acceder a una casa propia.“Siempre van a contar con esta gestión para poder avanzar con este tipo de trámites, para la seguridad jurídica de sus familias y de sus viviendas. Este es un pasito más para que pronto nos encontremos y estemos entregando estas escrituras que seguramente son muy esperadas”, afirmó la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Cecilia Soler, acompañada de su par de Servicios Públicos, Sebastián García.

En total fueron 257 títulos, 134 corresponden a escrituras traslativas de dominio y 123 a afectaciones al régimen de protección de la vivienda (bien de familia). Además se suscribieron tres títulos correspondientes a inmuebles fiscales, ubicados en Bernal Oeste y Quilmes Oeste, en el marco de la misma operatoria. La jornada permitió avanzar en la regularización dominial de familias de distintos barrios del distrito, dando respuesta a trámites que, en muchos casos, llevaban décadas de espera.

Distintos vecinos que resultaron beneficiados se mostraron conformes con la gestión realizada. Carlos Benítez, del barrio Cooperativa Quilmes, comentó que “es un gran logro esto. Las escrituras hacen que tengan marco de estabilidad y que la propiedad no se pueda embargar”. Por su parte, Andrea Bouvet, vecina del barrio Covendiar II, expresó: “La satisfacción de la escritura, de dejar algo, un futuro para mis hijos, eso me deja tranquila. Agradezco al Municipio de Quilmes por poder llegar a esta oportunidad”.

El acceso a la escritura de una vivienda representa un paso fundamental para garantizar la seguridad jurídica y la tranquilidad de las familias, reconociendo el esfuerzo de quienes durante años trabajaron para construir su hogar.

Desde el inicio de la gestión de Mayra Mendoza, el trabajo conjunto entre el Municipio y la Provincia permitió entregar 1.805 títulos a través de las distintas operatorias de la Escribanía General de Gobierno, a los que se suman 891 títulos otorgados mediante la Ley Nº 24.374 (Ley Pierri), en articulación con la Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. De esta manera, 2.696 familias quilmeñas ya recibieron sus títulos de propiedad. Además, se prevé organizar en los próximos días la entrega de otros 614 títulos cuyos trámites ya se encuentran finalizados.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Hábitat, Esteban Salaberry; la directora general de Vivienda, Tierras y Regularización Dominal, Adriana Cittadino; la escribana adscripta directora de la Escribanía General de Gobierno, Silvina Vargas, y la escribana delegada, Estela Cordero, entre otros.