Se está llevando adelante la instalación de estos espacios en Parque Finky, Plaza Colón, Plaza Lavalle y Parque Eva Perón.

En el marco del programa “Obras de la Comunidad”, el Municipio de Lomas de Zamora llevará adelante la incorporación de nuevos sectores de Calistenia en distintos espacios públicos del Distrito, con el objetivo de ampliar las alternativas para la práctica de actividad física al aire libre y promover hábitos saludables entre vecinos y vecinas.

Las intervenciones se desarrollarán durante esta primera etapa en cuatro espacios verdes: el Parque Municipal Eva Perón; el Parque Finky de Turdera; la Plaza Colón de Temperley; y la Plaza Levalle de Banfield. De esta manera, se busca sumar nuevos puntos de encuentro y recreación, acercando equipamiento deportivo a diferentes localidades del Municipio.

Los trabajos contemplan, en primer lugar, la ejecución de plateas de hormigón armado, que servirán como base para la instalación de los nuevos sectores. Estas superficies tendrán una terminación de piso de caucho elaborado, especialmente pensada para brindar condiciones adecuadas de seguridad y comodidad durante la realización de los ejercicios.

Además, se realizará la provisión y colocación de nuevo mobiliario y estructuras destinadas a distintas modalidades de calistenia, una disciplina que utiliza principalmente el peso del propio cuerpo para desarrollar la fuerza, la resistencia, la coordinación y la flexibilidad.

Con estas obras, el Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura de plazas y parques, incorporando propuestas que favorecen el aprovechamiento de los espacios públicos y generan nuevas oportunidades para que personas de distintas edades puedan realizar actividad física de manera gratuita y al aire libre.