En una nueva reunión de la Nueva Federación de Centros de Jubilados de Quilmes, los referentes manifestaron su preocupación por la situación del PAMI tras la renuncia de sus máximas autoridades.

"Mientras los funcionarios entran y salen de sus cargos, los jubilados seguimos pagando las consecuencias de una gestión que no da respuestas, señalaron en un comunicado", señalaron.

Desde la Federación cuestionaron quién se hace responsable de la crisis del organismo y apuntaron a la falta de acceso a medicamentos, la postergación de tratamientos, la dificultad para conseguir turnos médicos y la falta de camas en guardias.

"¿Quién responde por los jubilados que no pueden comprar sus medicamentos, que tienen que elegir entre comer o comprar remedios, que les quieren cobrar las consultas y estudios y terminan tirados en un pasillo porque no hay camas?", plantearon Además, remarcaron que mientras se producen cambios en las cúpulas del poder, miles de jubilados sobreviven con haberes miserables.

Agregarpn que "el PAMI no es propiedad de ningún gobierno ni de ningún funcionario. Es de sus afiliados, de los trabajadores y jubilados que aportaron toda una vida para tener una vejez digna, sostuvieron y pidieron que quienes dejaron sus cargos expliquen qué hicieron y qué dejaron".

En el marco del encuentro, por votación unánime, fue presentado el nuevo Secretario de Prensa de la entidad, Gustavo Orlando.

"Los jubilados no somos descartables", cerraron.