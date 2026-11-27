Con el objetivo de celebrar el camino recorrido y renovar el compromiso solidario en las comunidades del sur del conurbano, Cáritas Diocesana de Lomas de Zamora llevará adelante su tradicional Encuentro Diocesano de Voluntarios el próximo sábado 28 de noviembre, de 08:30 a 13:00 horas, en las instalaciones del Colegio Santa Inés.

La convocatoria reunirá a referentes, servidores y voluntarios de las distintas parroquias y vicarías que integran la diócesis en un año de especial significado institucional, al conmemorarse los 70 años de Cáritas Argentina.

La actividad comenzará a las 08:30 horas con la recepción y un desayuno comunitario de bienvenida. A las 09:30 se celebrará la Santa Misa de Acción de Gracias por las siete décadas de servicio y por la entrega cotidiana de cada voluntario, ceremonia que será concelebrada por los dos obispos de la diócesis e incluirá el envío misionero de los equipos de Primera Infancia.

Posteriormente, la jornada continuará con un espacio de integración y memoria agradecida que repasará los principales hitos de la labor social y caritativa en la región. El cierre estará marcado por un emotivo homenaje a los voluntarios de mayor trayectoria, quienes realizarán el gesto simbólico del traspaso de la luz hacia los servidores más jóvenes, reafirmando la continuidad de la misión y el trabajo en red en cada barrio.