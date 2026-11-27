La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires convirtió en ley el proyecto que crea el Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores que tiene como objetivo generar un marco normativo que proteja los derechos de los bonaerenses ante las entidades financieras.

La iniciativa, impulsada en la Cámara baja por el titular del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, cuya co autora es la diputada Mayra Mendoza, busca prevenir, encauzar y resolver situaciones en las que la acumulación de deudas comprometa de manera actual o previsible la capacidad económica de las personas y sus grupos familiares.

En este sentido, el diputado resaltó la articulación con la Defensoría del Pueblo bonaerense, cuyo titular es Guido Lorenzino, y que a partir del trabajo conjunto se consolidó este proyecto que establece, entre otras cuestiones, una instancia prejudicial gratuita en la Defensoría del Pueblo, fija un tope del 30% de los ingresos netos para el pago de cuotas y crea un Registro Provincial de Prestamistas.

Respecto a la Ley, el diputado provincial de La Matanza, Facundo Tignanelli, dijo que “buscamos acompañar a las familias en una situación compleja como la que se está viviendo por la política económica de Javier Milei. Hoy, miles de familias bonaerenses están endeudadas por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener su nivel de vida básico. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”.

De esta manera, lo que se busca es facilitar la reestructuración de esas deudas mediante negociaciones que establezcan nuevas condiciones de cumplimiento razonables y sostenibles. “Lo que atraviesan las familias dejó de ser un problema meramente financiero para convertirse en una problemática social que compite directamente con gastos esenciales como alimentación, vivienda y medicamentos. Por eso celebramos que se haya aprobado esta Ley”, concluyó Tignanelli.