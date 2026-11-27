La intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, supervisó los trabajos de reparación de calzada que se llevaron adelante sobre la calle Ramella, entre Ciudadela y Roca, en el barrio Villa Cramer, en Bernal, en el marco del Plan Municipal de Bacheo 2025-2027, que se realiza 100% con fondos municipales y simultáneamente en distintos puntos del distrito.

"Recorrimos los avances del Plan Municipal de Bacheo en Bernal, un trabajo que realizamos a partir de los reclamos que nos hacen llegar los vecinos y vecinas por las distintas vías de atención de la Muni y del relevamiento cotidiano de nuestros equipos. Todos estos trabajos se pueden seguir en tiempo real en el mapa de obras de la web del Municipio para conocer cómo y dónde estamos trabajando", destacó Mieri, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, y el director general de Bacheo, Sebastián Rodríguez.

A su vez, y también en Bernal atendiendo a las demandas que llegaron al SUAV, durante la jornada se realizaron tareas de bacheo en carpeta asfáltica en Bouchard y Monteagudo; Tacuarí entre Nuestra Señora de Fátima y Lago Lácar; Tacuarí y Lago Lácar; Victoria entre Lago Lácar y Nuestra Señora de Fátima; Victoria y Nuestra Señora de Fátima, y Ciudadela entre Constitución y Almafuerte. Mientras que en Don Bosco se trabajó en Chiclana entre Álvarez y Rivadavia; Rivadavia y Cramer, y Backmas entre Ciudadela y General Roca.

El Plan Municipal de Bacheo forma parte de las tareas de mantenimiento y recuperación de la infraestructura vial de Quilmes, el cual se lleva adelante con los recursos que surgen del pago de tasas municipales. De esta manera, se busca que esa inversión vuelva a la comunidad en obras y servicios que den respuesta a las necesidades de los barrios y mejoren la calidad de vida de las familias quilmeñas.