La Municipalidad de Berazategui continúa con la obra de renovación y embellecimiento del espacio público sobre avenida 14, entre avenida Dardo Rocha y Camino General Belgrano, en Berazategui Oeste. Los trabajos, impulsados por el intendente Carlos Balor y financiados con recursos municipales, ya tienen un 50% de avance.

Lucas Cabello, maestro mayor de Obras de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Berazategui, a cargo de la coordinación de los trabajos, explicó: “Esta intervención abarca aproximadamente unos 3.600 metros lineales, equivalentes a unas 30 cuadras, e incluye el recambio y la reparación de veredas, cordones y dársenas. También contempla mejoras en la movilidad y accesibilidad, limpieza de marquesinas y cartelería fuera de regulación, además de tareas de forestación en todo el corredor”.

Asimismo, Cabello destacó: “Los trabajos comenzaron hace aproximadamente seis meses y se prevé que continúen durante otros seis. El objetivo del Municipio es poner en valor este importante sector comercial de Berazategui Oeste, mejorando el espacio público y las condiciones de circulación para todos los vecinos y comerciantes de la zona”.

Para más información sobre las obras que se están realizando en el distrito, se puede ingresar a Berazategui.gob.ar/obrasygestion.