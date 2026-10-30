En el Parque Municipal Multipropósito La Estación, la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, llevó adelante la entrega de vehículos que la Municipalidad de Avellaneda adquirió a través de Provincia Leasing, una herramienta de financiamiento destinada a fortalecer la capacidad de gestión de los municipios.

Durante la entrega, la intendenta Sierra expresó: "Gracias al acompañamiento del Gobierno provincial incorporamos herramientas que nos permiten mejorar la capacidad operativa de nuestros equipos, optimizar los servicios y brindar respuestas más eficientes a las necesidades de cada barrio".

En ese caso, se trató de 10 Fiat Cronos, 3 Hilux, 7 Fiorino, 1 Kangoo, 1 Camión Fotón y 2 Minibuses, uno de los cuales está adaptado para personas con discapacidad.

La jefa comunal hizo entrega de los vehículos que se suman a la flota municipal a las y los responsables de cada área, entre ellas: Secretaría de Obras Públicas, Salud, Seguridad Ciudadana, Deporte, Niñez, Observatorio Social y Discapacidad.