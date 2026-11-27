El miércoles 25 en el Salón Evolution de San Francisco Solano, la agrupación HACER – Comunidad Social y Política realizó un encuentro en conmemoración del Día del Militante. La jornada transcurrió en un clima de mucha calidez, con palabras muy emotivas de los militantes políticos y sociales que fueron reconocidos por su trayectoria.

Durante el encuentro se compartieron también palabras grabadas del gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato a presidente, Axel Kicillof, quien destacó el trabajo y el rol de la militancia en la construcción de un proyecto nacional, y subrayó que el camino es la construcción de abajo hacia arriba.

En ese sentido, Fabián García, referente de HACER y del Movimiento Derecho al Futuro en la provincia de Buenos Aires, reforzó las palabras del gobernador y valoró la tarea cotidiana que los dirigentes sociales realizan, incansablemente y desde hace años, en los barrios. “Muchas veces son duramente castigados por hacerse cargo de los fracasos del Estado en el territorio. Pero es con esos dirigentes que tenemos que construir la alternativa al gobierno de Javier Milei”, afirmó García. Y agregó que se trata de “un gobierno que llevó la economía a la recesión, sin sensibilidad social, que no atiende a los más desprotegidos y que, al contrario de lo que anuncia, impide la formación de riqueza y solo favorece a un puñado de superricos que viven del trabajo de los argentinos”.

Al cierre, García destacó la figura de Kicillof: “Axel es el candidato de la gente, el candidato del pueblo, de los vecinos de a pie. No tenemos que preocuparnos por no aparecer en una foto entre dirigentes que representan el pasado. Axel es el futuro, y los argentinos tenemos derecho a ese futuro de inclusión, de trabajo y de prosperidad”.