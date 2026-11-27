El Concejo Deliberante de Lanús declaró la emergencia social y asistencial junto con un Régimen Transitorio de Exención y Condonación de Tributos para acompañar a los vecinos, vecinas y comerciantes afectados por la explosión ocurrida el pasado 13 de noviembre en Remedios de Escalada. Ambas medidas fueron sancionadas durante la 5.ª Sesión Extraordinaria, en una jornada que también incluyó la 17.ª Sesión Ordinaria y en la que se trataron reclamos por el servicio de gas natural, un plan para multas de tránsito y el Código Tributario Municipal 2027.

La emergencia social y asistencial abarca toda el área afectada por el siniestro en Remedios de Escalada y establece un marco formal de asistencia y acompañamiento para las familias y establecimientos comerciales que sufrieron las consecuencias del hecho. Su finalidad es atender de manera directa las necesidades derivadas de los daños ocasionados y contribuir al proceso de recuperación integral de la zona.

En concordancia con esta disposición, el cuerpo legislativo creó un Régimen Transitorio de Exención y Condonación de Tributos para aliviar el impacto económico que el acontecimiento generó sobre los contribuyentes damnificados. Este esquema contempla tanto la exención como la condonación de deudas de la Tasa de Servicios Generales, la Tasa de Inspección por Seguridad e Higiene, los Derechos de Publicidad y Propaganda, los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos y el impuesto de patente de automotores y motocicletas. En conjunto, estas iniciativas funcionan como herramientas de respaldo frente a una situación excepcional, contemplando las dificultades que atraviesan quienes resultaron perjudicados.

Durante la misma Sesión Extraordinaria, las y los concejales aprobaron además una iniciativa mediante la cual se requiere a la empresa MetroGAS —en su carácter de licenciataria del servicio público de distribución de gas natural— habilitar, en un plazo de 60 días, una oficina comercial de atención a los usuarios en el distrito, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Provincial N.º 14.692. La medida busca garantizar que los vecinos y vecinas de Lanús cuenten con un espacio presencial donde realizar consultas, presentar reclamos y gestionar trámites vinculados a la prestación del servicio, facilitando así el ejercicio de sus derechos como usuarios y consumidores.

Por otra parte, también se sancionó un Programa de Reducción de Multas de Tránsito destinado a contribuyentes del distrito, orientado a facilitar la regularización de sus obligaciones vinculadas a infracciones de tránsito.

En tanto, en el marco de la 17.ª Sesión Ordinaria realizada en la misma jornada, el Honorable Concejo Deliberante aprobó la ordenanza preparatoria del Código Tributario Municipal correspondiente al ejercicio 2027, instrumento que establece el marco normativo que regulará las obligaciones tributarias municipales para el próximo año. Para completar el procedimiento legislativo vigente y lograr su aprobación definitiva, la norma deberá ser ratificada en los próximos días por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes.

De esta manera, el Honorable Concejo Deliberante de Lanús continúa desarrollando su actividad legislativa mediante herramientas destinadas a acompañar a la comunidad frente a situaciones de emergencia, proteger los derechos de los usuarios de servicios públicos, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y establecer el marco normativo municipal para el próximo ejercicio.