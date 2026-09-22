En sesión ordinaria, el Concejo Deliberante de Quilmes autorizó la venta de vehículos ‘chatarra’ de la flota municipal quilmeña tal como lo informáramos: modificando en su articulado la forma en la cual se ejecutará la operación.

El expediente girado para su tratamiento de Comisión sufrió la modificación del articulado para que haya “licitación pública”, y dejó bien claro que en caso de haber un solo oferente esa venta se producirá ante la oferta que se plantee.

Asimismo, los ediles legislaron numerosos reconocimientos a vecinos de la ciudad y en sesión extraordinaria se avanzó con Mayores Contribuyentes.