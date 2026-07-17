El Municipio de Avellaneda informa a la comunidad que se encuentra vigente un Plan de regularización de deudas para comercios, prestadores de servicios e industrias. Para adherirse, las y los interesados deben acercarse a la Dirección General Tributaria, ubicada en Güemes 835, planta baja.
El plan permite cancelar deudas con los siguientes beneficios:
✓ 0% de interés de financiación
✓ 100% de descuento en multas
✓ Hasta 100% de descuento en intereses resarcitorios y punitorios
PARA COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS
*Pueden incluirse aquellas tasas vencidas hasta la fecha efectiva de suscripción del convenio de adhesión.
➥ REQUISITOS
⭢ Acreditar habilitación municipal
⭢ Constituir un Domicilio Real Electrónico
PARA INDUSTRIAS
*Se pueden suscribir tasas vencidas antes del 30 de abril de 2026.
➥ REQUISITOS
⭢ Reempadronamiento Industrial al día
⭢ Constituir un Domicilio Real Electrónico
La inscripción en ambos planes posee un plazo determinado. Avellaneda cuida a sus comercios e industrias en defensa del trabajo de toda nuestra comunidad.