El Municipio de Avellaneda informa a la comunidad que se encuentra vigente un Plan de regularización de deudas para comercios, prestadores de servicios e industrias. Para adherirse, las y los interesados deben acercarse a la Dirección General Tributaria, ubicada en Güemes 835, planta baja.

El plan permite cancelar deudas con los siguientes beneficios:

✓ 0% de interés de financiación

✓ 100% de descuento en multas

✓ Hasta 100% de descuento en intereses resarcitorios y punitorios

PARA COMERCIOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS

*Pueden incluirse aquellas tasas vencidas hasta la fecha efectiva de suscripción del convenio de adhesión.

➥ REQUISITOS

⭢ Acreditar habilitación municipal

⭢ Constituir un Domicilio Real Electrónico

PARA INDUSTRIAS

*Se pueden suscribir tasas vencidas antes del 30 de abril de 2026.

➥ REQUISITOS

⭢ Reempadronamiento Industrial al día

⭢ Constituir un Domicilio Real Electrónico

La inscripción en ambos planes posee un plazo determinado. Avellaneda cuida a sus comercios e industrias en defensa del trabajo de toda nuestra comunidad.