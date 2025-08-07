¿Qué opinión tiene del pedido de licencia del intendente Jorge Ferraresi para encabeza la lista de Concejales de Avellaneda??

Armando Bertolotto: Es una clara muestra de priorizar y plebiscitar la actual gestión municipal. Que nuestros vecinos sepan claramente qué en la lista comunal se determina si están de acuerdo o no con lo qué se está haciendo en Avellaneda desde hace años.

Qué no se vota a favor o en contra de las autoridades nacionales. Se vota la continuidad de una política municipal que a mi entender le cambió la cara a Avellaneda.

Por ello desde el Frente Renovador apoyamos y compartimos plena y activamente la propuesta qué encabeza Ferraresi por considerar qué con hechos no con palabrería representa fielmente la Avellaneda que queremos.

¿Cómo observa el papel y la propuesta de la oposición hoy en Avellaneda?

Armando Bertolotto: Pienso qué realmente parecería un rejuntado meramente electoral el de la lista de la Libertad Avanza encabezado e integrada por gente sin experiencia legislativa y mucho menos ejecutiva.

Si respeto la lista de la UCR encabezada por Galetovich, qué tiene experiencia y una ideología radical qué si bien no comparto no son unos improvisados oportunistas. Cómo así también la lista de la izquierda qué históricamente defienden sus principios ideológicos.

Tenemos qué entender lo qué realmente se vota en Septiembre qué son Concejales para defender la gestión municipal y Diputados Provinciales para qué a la Provincia de Buenos Aires no le compliquen la gestión más de lo qué se la complica el desgobierno Nacional.

Un Gobierno Nacional Vulgar, entreguista de la Nación, con unos cuántos vivos de atrás qué se aprovechan en beneficio propio y a costa de empobrecimiento de la clase media qué históricamente fue nuestro orgullo en toda Latinoamérica y el resto del mundo.

Con respecto al Peronismo, ¿cree qué tiene qué haber unidad para confrontar con el actual gobierno?

En este momento considero que la unidad es importante, porque cualquier división que se produzca en Octubre significa ser funcional a lo que hay que combatir. Concretamente a los hermanos Milei y compañía.

¿Cómo ve a Kicillof y a Massa?, ¿considera qué son los nombres más importantes del peronismo en este momento, obviando a Cristina?

Y en este momento considero qué si. En la Provincia de Buenos Aires los dos ganaron la anterior elección.

No creó qué haya mucha gente arrepentida de haberlos votado y si creo qué hay muchos defraudados por haber optado por Milei, su vulgaridad y los arribistas qué fueron electos tanto en los municipios, la legislatura provincial y sobre todo la nacional