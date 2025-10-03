Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), arrestaron en Quilmes a un sujeto acusado de distribuir material de abuso sexual infantil (MASI).

La investigación se dio luego de varias denuncias efectuadas contra un hombre domiciliado en el partido de Quilmes, a quien se lo incriminaba por la comisión de una serie de graves delitos vinculados tanto a la figura del “Grooming”, como así también a violencia sexual sobre menores de edad.

Según lo informado por fuentes policiales, el detenido se encargaba de captar niñas y adolescentes a través de plataformas digitales, para luego abordarlas físicamente, trasladarlas y retenerlas con fines de reproducción de “films” e imágenes pornográficas.

En ese contexto, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°8 de Berazategui, a cargo de Daniel Ichazo, con intervención de la Secretaría de Ángel López, convocó al Departamento Trata de Personas de la PFA con el objetivo de que su personal identificara al autor de los aberrantes delitos.

En consecuencia, los federales ejecutaron arduas tareas de campo y análisis de la información, estableciendo que el sospechoso residía en una vivienda ubicada en la localidad de Ezpeleta. Producto de las pesquisas, se localizó también otro inmueble situado en la Ciudad de Buenos Aires, el cual se correspondía con su lugar de trabajo.

Reunida la totalidad de las evidencias, el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo de Juan José Anglese, con la anuencia del Juzgado Nacional de Rogatorias a cargo de Alejandro Litvack, ordenaron dos allanamientos sobre los mencionados domicilios.

De ese modo, los funcionarios policiales apresaron al implicado y secuestraron dos teléfonos celulares, un disco rígido externo que contenía imágenes y videos con MASI, entre otros elementos de interés para la pesquisa.

El detenido, de nacionalidad argentina y 35 años de edad, quedó a disposición del magistrado interventor imputado por el delito de “distribución de material de abuso sexual infantil”.