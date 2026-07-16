"Caputo, en tu vida pisaste un municipio; y dale gracias a los municipios que el daño que están haciendo ustedes no sea peor", señaló ayer en redes sociales el funcionario quilmeño, Alberto De Fazio, criticando así duramente al ministro de economía de Javier Milei, Luis "Toto" Caputo.

El posteo textual es el siguiente_ "En tu vida pisaste un municipio, ni un concejo deliberante, ni sabes a qué se dedican los municipios. No tenes ni la más remota idea. Dale gracias a los municipios de que el daño que están haciendo ustedes a la infraestructura pública y a la situación social no sea peor".

Todo esto se da en un marco de un fuerte parate económico en casi todos los sectores, que pese al promocionado déficit cero , no se ve en la calle, en los comercios y empresas, y mucho menos en los vecinos.

Antes del posteo de De Fazio, Caputo había compartido un posteo del trinutarista liberal, César Ltvin, quien tiene fuertes coincidencias con el gobierno nacional en materia impositiva.