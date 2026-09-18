El presidente del Partido Justicialista de Berazategui e intendente municipal, Carlos Balor, encabezó una reunión política en el Círculo Correntino de Los Mercedeños. En el encuentro estuvieron vecinas, vecinos, referentes y representantes de instituciones del distrito que políticamente integran la Zona 5. Allí, Balor destacó la importancia de fortalecer el vínculo, articular acciones, abordar las distintas necesidades de los barrios y acompañar el trabajo que estos espacios desarrollan diariamente en sus comunidades.

En ese contexto, Carlos Balor expresó: “Nos reunimos con vecinos para fortalecer el trabajo territorial y el acompañamiento a las instituciones. Vamos a seguir el camino del Dr. Juan José Mussi. Necesitamos su apoyo para nuestro gobernador Axel Kicillof. Queremos que Berazategui resalte como lo hizo siempre”.

De la reunión política participaron, además, integrantes del Gabinete municipal y del Consejo del Partido Justicialista local.