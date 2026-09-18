“Anécdotas de Guardavidas – 2.ª edición”, del autor quilmeño Ángel Alejandro Mittica, estará presente en la Feria del Libro del Ecoparque de Buenos Aires, que se realizará los días 2, 3 y 4 de octubre de 2026, de 11 a 18 horas.

La obra fue seleccionada para formar parte de la propuesta y podrá encontrarse en el stand 19 de Autores de Argentina, editorial responsable de la publicación de esta segunda edición.

La participación adquiere un significado especial por tratarse de un libro de un autor estrechamente vinculado a Quilmes. Mittica es guardavidas desde 1994, profesor de Educación Física y periodista, y desarrolla desde hace años actividades educativas, deportivas y de comunicación en la ciudad.

Anécdotas de Guardavidas nació de su extensa trayectoria como guardavidas, profesión que ejerce desde 1994. A partir de experiencias y situaciones acumuladas a lo largo de más de tres décadas, el libro reúne historias que acercan al lector al trabajo del guardavidas y, al mismo tiempo, promueven la prevención acuática, el conocimiento de los riesgos y la importancia de generar conciencia alrededor del agua.

“Es una enorme alegría que Anécdotas de Guardavidas pueda estar presente en esta Feria. Como quilmeño, me genera una satisfacción especial que un trabajo nacido de tantos años de experiencia pueda llegar a nuevos espacios y nuevos lectores”, expresó Mittica.

La convocatoria es también una invitación que va más allá del libro. Durante los tres días, quienes se acerquen al Ecoparque de Buenos Aires podrán sumar a su visita el recorrido por la Feria del Libro y disfrutar de una propuesta que combina libros, cultura y un espacio al aire libre.

“Ojalá también sea una buena excusa para que vecinos de Quilmes y de otros lugares se acerquen, recorran la feria y disfruten de una salida diferente. Mi libro será apenas una parte de una propuesta mucho más amplia que merece ser compartida”, agregó el autor.

DATOS

📚 Feria del Libro del Ecoparque de Buenos Aires

📅 2, 3 y 4 de octubre de 2026

🕚 De 11 a 18 horas

📖 Anécdotas de Guardavidas – 2.ª edición

📍 Stand 19 – Autores de Argentina

✍️ Autor: Ángel Alejandro Mittica

Adjunto imágenes en alta resolución para su utilización periodística.

Desde ya, muchas gracias por el espacio y la difusión.

Saludos.

Ángel Alejandro Mittica