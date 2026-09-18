“Este programa nos invita a la escucha activa, a saber cuáles son las necesidades específicas de cada escuela y de cada comunidad educativa, y poder acompañarlos desde ese lugar. En definitiva, lo que tenemos volver a poner en el centro de la escena es a la educación pública, gratuita y de calidad. En ese camino nos van a seguir encontrando siempre”, señaló Eva Mieri, acompañada por la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez.

En tanto, Ramírez sostuvo que “este programa empezó el año pasado y este año creció gracias a la comunidad educativa. Y de esta manera, en comunidad, es como realmente se transforma y se generan nuevos proyectos, sobre todo pensando en nuestros pibes y nuestras pibas”.

Por su parte, la directora de la Escuela Secundaria Nº 7, Silvia Barraza, respecto al programa, comentó que “en nuestra escuela tenemos una comunidad de chicos muy vulnerables y gracias al Quilmes Coopera, pudimos comprar varias cosas para equipar la escuela. Esto es fundamental, de otra forma hubiera sido imposible para nosotros”.

Junto al acto institucional, la jornada incluyó también instancias de acompañamiento técnico e intercambio pedagógico. En ellas participaron especialistas y referentes comunales dictando talleres formativos según la temática de los proyectos, tecnologías, propuestas lúdicas, ambiente, arte, ciencia, biblioteca e inclusión.

En esta oportunidad, 156 establecimientos educativos de nivel Inicial, Primario, Secundario, Secundario Técnico y Agrario, y Educación Especial recibieron aportes económicos directos. La inversión total fue superior a la del 2025, año en el que asistió a 106 instituciones.

La iniciativa "Quilmes Coopera: Proyectos Educativos de la Comunidad” tiene como objetivo potenciar los espacios de enseñanza y aprendizaje a través de la labor articulada entre las comunidades educativas, la Comuna, el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital. El mismo tuvo su inicio en abril del 2025 y fue impulsado por la intendenta en uso de licencia y actual diputada provincial, Mayra Mendoza.

Durante su primer año, más de un centenar de escuelas concretaron la conformación de salas multimedia, ludotecas, clubes de ciencias y diversas iniciativas deportivas, artísticas y culturales que transformaron la cotidianeidad de las aulas quilmeñas. En esta nueva edición se destaca la incorporación de 55 nuevas cooperadoras escolares (22 de Nivel Inicial, 11 de Primaria, 18 de Secundaria, 2 de Secundaria Técnica y 2 de Educación Especial).Los montos asignados se otorgan en función de la matrícula de cada establecimiento y en esta edición, los proyectos están orientados al equipamiento y desarrollo de objetivos institucionales en siete grandes ejes de trabajo; Tecnología, Streaming y Comunicación Audiovisual (53 proyectos); Propuestas Lúdicas, Expresión y Espacios de Aprendizaje (43 proyectos); Arte, Expresión y Cultura (19 proyectos); Ciencia, Investigación y Desarrollo de Laboratorios (12 proyectos); Bibliotecas, Lectura y Lenguaje (9 proyectos); Inclusión, Diversidad y Accesibilidad (7 proyectos); y Medio Ambiente y Sostenibilidad (6 proyectos).Participaron además de la jornada la subsecretaria de Educación, Florencia Sierra; el director general de Educación, Leonardo Casazza, y la inspectora jefa Distrital, Florencia Elvino, entre otras autoridades y funcionarios.